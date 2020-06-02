أسعار محصول الذرة بأسواق القضارف





فيما يلي أسعار الذرة بأسواق القضارف والوارد منها :-

أردب الدبر: أعلي سعر 10000جنيه و ادني سعر 9500جنيه، والفتريتة: أعلي سعر 8200جنيه وادني سعر 8000جنيه والوارد منها 1031جوال.

واردب الصفراء: اعلي سعر 8000جنيه و ادني سعر 7900جنيه، والعكر:اعلي سعر 8000جنيه و ادني سعر 7900جنيه ، ومقد : أعلي سعر 8100جنيه وادني سعر 8000 جنيه ، وتترون: اعلي سعر 10000جنيه و ادني سعر 9500جنيه .

واردب ودباكو :اعلي سعر 9000جنيه وادني سعر 8500جنيه ، وحريراي أعلي سعر 8500جنيه و ادني سعر 8200جنيه ، واردب الدخن اعلي سعر 11200جنيه و ادني سعر 11000جنيه ، وجملة الوارد من الذرة 1032 جوال ذرة.

سونا

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