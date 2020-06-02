اكتشاف مصانع غير مستغلة للألبان بنهر النيل





قاد برنامج بحثي حول سلامة الألبان بولاية نهر النيل نظمه قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الادارة العامة للثروة الحيوانية ومعمل البحوث البيطرية قاد للكشف عن امتلاك ديوان الزكاة بالولاية لعدد إثنين مصنع لمنتجات الألبان أحدهما مقدم كمنحة وبتجهيز عالي المستوى يشمل حتى الوسائل المهيئة لنقل الألبان.

وقال دكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير قطاع المواصفات والمقاييس بالولاية ل(سونا) “إكتشفنا عبر الصدفة هذه المصانع الغير مستغلة” معلنا عن سعيهم للإستفادة منها في إحداث نقلة في مجال صناعة الألبان وتسويقها والعمل بنظام البسترة مؤكدا أن الخطوة ستكتمل بعد استصدار توجيهات ولائية بضمان ادخال كل المنتج من الألبان للتصنيع مستشهدا بالتجربة المتطورة لمصنع ألبان فابي بمحلية شندي.

وبرأ سيد أحمد عينات الألبان التي جرى اختبارها من خلال البحث والتي شملت عينات من المزارع والمتاجر والباعة المتجولين ومصانع الألبان بشندي وما بعد الغليان برأها من أي مضافات تسويق إلا أنه أشار إلى أن المراجعات أظهرت بعض متبقيات الصابون الناتج عن غسيل الأواني بالصابون.

سونا

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