المشاريع الزراعية بالولايات تستلم حصتها من الوقود قبل قبل بدء الموسم الصيفي





أعلن وكيل وزارة الطاقة والتعدين، قطاع النفط د. حامد سليمان حامد، أن الوزارة ضخت مايزيد عن (30) ألف متر مكعب خلال شهر واحد للموسم الزراعي الصيفي.

وقال حامد إن الكميات التي سلمت الى الولايات بلغت ( 21338.068) مترمكعب في الفترة من بين الاول من مايو الى الـ(31) منه.

وأوضح أن حصص الولايات الزراعية تم توزيعها وفقاً لاحتياجات كل ولاية، وقال إن حصة القضارف بلغت (3615.897) متر مكعب، وجنوب كردفان (3262.491) متر مكعب، أما ولاية النيل الأزرق حصلت على (3109.182) متر مكعب، النيل الابيض نالت (2917.449) متر مكعب ، ولاية سنار (2300.851) متر مكعب ، وأكد أن باقي الولايات تسلمت حصتها مكتملة.

وتعهدت وزارة الطاقة والتعدين بضخ جازولين الزراعة والمشروعات الزراعية حتى نهاية الموسم لمختلف فترات الموسم الزراعي.

وكشف حامد أن كميات الجازولين المخصصة الى المشاريع القومية الزراعية بلغت (4180.440) مترمكعب، بلغ نصيب مشروع الجزيرة منها (3232.34) متر مكعب بينما نال مشروع الرهد (579.1) متر مكعب اما مشروع حلفا الجديدة بلغت كمياته من الجازولين (143) متر مكعب ومشروع السوكي (216)

وأكد حامد أن الولايات والمشروعات الزراعية تسلمت حصتها في وقت مبكر قبل بدء الموسم الزراعي الصيفي ، وأشار إلى أن ذلك انعكس في التحضيرات الجيدة لاكبر موسم زراعي بالسودان ، وذلك التزاماً من الوزارة بتوجيهات مجلس الوزراء ووزير الطاقة والتعدين باعطاء الاولوية في توزيع الجازولين لقطاعات الكهرباء والزراعة ونقل السلع الاستراتيجية بما انعكس ذلك في أداء هذه القطاعات.

صحيفة الجريدة

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