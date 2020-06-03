عضو السيادي “التعايشي” قال في مطار نيالا بصريح العبارة (انا ما راكب الطيارة دي لو ما ركبتو قريباتي ديل!!)





من غير العادة ان اكتب علي مواقع التواصل الاجتماعي الا لامر يحرك المشاعر .حتي صباح اليوم كنت من معجبي شخصية عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي واملا فيه ان يكون شخص ذو شان مستقبلا لكن ما حصل اليوم في مطار نيالا جعلني اشمئز من شخصية هذا الشخص.

ما حصل كالاتي: اتت طائرة رئاسية من الخرطوم لتقل السيد التعايشي والوفد المرافق له من مطار نيالا الي الخرطوم ،عدد مقاعد الطائرة 25 مقعد وكان هناك عددا من ضباط الجيش اضافة للوفد المرافق للتعايشي احضر معه 6 امراة يقربن له مستصحبهن الي الخرطوم ،ومن وزارة الصحة الاتحادية د.اسامة محمد خير(د.اسامة طبيب مختبر ابتعث من معمل الصحة العامة القومي بالخرطوم ليباشر عمله في معمل الصحة العامة فرع نيالا ويقوم بتدريب العاملين بالمعمل علي فحوصات الكورونا وبعدها يلتحق بولاية القضارف ليباشر عمله بالمعل الذي سيفتتح قريبا في القضارف).

ركب التعايشي والوفد المرافق له واخذو مجلسهم وركب الضباط واخذو اماكنهم وركب معهم د.اسامة واخذ مقعده .تبقي قريبات التعايشي واتضح ان ما تبقي من مقاعد لا يسعهن فنزل التعايشي وقال بصريح العبارة (انا ما راكب الطيارة دي لو ما ركبتو قريباتي ديل!!!!!) في تحدي سافر وكأن لسان حاله يقول لن تتحرك هذه الطائرة ما لم اركب ولن اركب ما لم يركبن قريباتي..!!!!!!!

اتخيلو……!!!!!!

اكيد طبعا عارفين الحصل شنو ، د.اسامة ما سافر والتعايشي كسر الحظر وسفر قريباتو

البلد دي قدر ما تخت ليك في القمة يطلع رمة وحدث ولا حرج 😑😑😡😡

عذرا د.اسامة حقك علينا

#مرفق الصورة لدكتور اسامة وهو يشرح للتعايشي والوفد المرافق له الية عمل معدات المعمل في حفل افتتاح المعمل

Osman Mohamed Abaker

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