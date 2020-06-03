اصحاب العمل:لن تكتمل الثورة الا بالكشف عن قتلةالشهداء بالقيادة والولايات





أكد الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني واتحاداته القطاعية والولائية وغرفه وشُعبه المتخصصة وقوفه ودعمه لحملة المطالبات بالاسراع فى الكشف والاعلان عن مخططي ومنفذي ومرتكبي مجزرة فض الاعتصام بالقيادة والولايات والتي اغتالت نفر من خيرة ابناء السودان من الثوار الشرفاء واصابت العديد منهم الى جانب المفقودين، وطالب بيان للاتحاد بمناسبة الذكري الاولي لفض اعتصام الثوار بالقيادة والولايات باقامة القصاص ومحاكمتهم بصورة عاجلة وعادلة استردادا لحقوق اسرهم التي مازالت شامخة برغم الحزن والمرارات.

واشار البيان الى ان يوم الثالث من يونيو يعتبر يوم الفداء لكافة شهداء الشعب السوداني الذين ضحوا بدمائهم الزكيه من اجل وطن حر تسوده قيم الحرية والعدالة والسلام، كما اكد الاتحاد ان ثورة الشعب السوداني لن تكتمل الا بالكشف عن قتلة الشهداء من ابناء الشعب السوداني الذين كانت طموحاتهم واحلامهم بناء سودان جديد، سودان الحرية والسلام والعدالة.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:

اتحاد عام اصحاب العمل السوداني

بيان بمناسبة مجزرة القيادة

القصاص العاجل مطلب عادل

لن ننسي .. ولن نغفر .. جريمة مجزرة فض اعتصام الثوار بالقيادة والولايات

لن ننسى .. دماء شهداء ثورة ديسمبر من الثوار

لن ننسى .. تضحيات الثورة المجيدة التي اطاحت بنظام المعزول.

لن ننسى .. المطالبة بالقصاص العاجل من المجرمين القتلة.

تمر اليوم الثالث من يونيو 2020 الذكرى الاولى لفاجعة المذبحة والمجزرة الدامية لفض الاعتصام بالقيادة العامة وعدد من الولايات، التي استشهد فيها نفر عزيز من اكرم ابناء الشعب السوداني بايدي ورصاص وتدبير وتنفيذ الغدر والخيانة رغم السلمية التي اتسمت بها ثورة ديسمبر المجيدة .

يؤكد الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني واتحاداته القطاعية والولائية وغرفه وشُعبه المتخصصة وقوفه ودعمه لحملة المطالبات بالاسراع فى الكشف والاعلان عن فلول الغدر التي خططت للمجزرة الشنيعة والتي اغتالت وبدم بارد نفر من خيرة ابناء السودان من الثوار الشرفاء واصابت العديد منهم مما تسبب فى حدوث عدد من حالات الاعاقة الى جانب المفقودين واقامة القصاص عليهم استردادا لحقوق اسرهم التي مازالت شامخة برغم الحزن والمرارات الا انهم يعتبرون يوم الثالث من يونيو هو يوم الفداء لكافة شهداء الشعب السوداني الذين ضحوا بدمائهم الزكيه من اجل وطن حر تسوده قيم الحرية والعدالة والسلام. اننا اذ نحي هذا اليوم انما نحي ذكري كافة الشهداء علي امتداد ربوع الوطن وهو يوم توج هؤلاء الشباب بطولات شعبنا في مواجهة الطغيان ويوم لحراس الترس، الذين هزموا بصدورهم العارية آلة القهر والجبروت وانتصروا عليها ببسالة سيخلدها التاريخ الإنساني.

يؤكد الاتحاد ان ثورة الشعب السوداني لن تكتمل الا بالكشف عن قتلة الشهداء من الثوار الذين كانت طموحاتهم واحلامهم بناء سودان جديد، سودان الحرية والسلام والعدالة ومحاكمتهم بصورة عاجلة وفورية وعادلة.

يجدد الاتحاد التاكيد علي ان اولياء دماء الشهداء هم الشعب السوداني الذي ثار وقاد ثورته وازاح نظام شمولي ولن يتخلي او يتنازل او يتناسي عن اقتلاع حقه فى القصاص لشهدائه الذين ضحوا بدمائهم الغالية من اجل مسيرة الثورة السودانية، وان العدالة في حقهم هي بداية الطريق لتحقيق العدالة لكل شهداء الكرامه والحرية في هذا الوطن.

المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية الكبري

المجد والخلود لشهداء مجزرة فض الاعتصام

المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبرالمجيدة

عاجل الشفاء لجرحي الثورة السودانية وعودة المفقودين

الخزي والعار لقتلة الشهداء ولمخططي مجزرة الاعتصام وكافة المجازر علي ارض بلادنا الحبيبة.

سونا

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