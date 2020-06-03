اسعار الذرة والوارد بسوق محاصيل القضارف

فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم أمس :-
دبر : اعلى سعر 10500ج، ادني سعر 10000ج، الوارد 80 جوال
فتريتة: اعلى سعر 8200ج، ادني سعر 8000ج، الوارد 1710جوال
صفراء: اعلى سعر 8000ج، ادني سعر 7900 ج
عكر: اعلى سعر 8000ج، ادني سعر 7900ج
مقد: اعلى سعر 8200ج، ادني سعر 8000ج، الوارد 80 جوال
تترون: اعلى سعر 10000ج، ادني سعر 9500ج
ودباكو: اعلى سعر 9500ج ،ادني سعر 9000ج، الوارد 34 جوال
حريراي : اعلى سعر 9000ج، ادني سعر 8500ج
الدخن : اعلى سعر 11200ج ، ادني سعر 11000ج ، الوارد 16 جوال
جملة الوارد (2065) جوال ذرة
سونا
تعليقات فيسبوك