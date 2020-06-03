اسعار الذرة والوارد بسوق محاصيل القضارف





فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم أمس :-

دبر : اعلى سعر 10500ج، ادني سعر 10000ج، الوارد 80 جوال

فتريتة: اعلى سعر 8200ج، ادني سعر 8000ج، الوارد 1710جوال

صفراء: اعلى سعر 8000ج، ادني سعر 7900 ج

عكر: اعلى سعر 8000ج، ادني سعر 7900ج

مقد: اعلى سعر 8200ج، ادني سعر 8000ج، الوارد 80 جوال

تترون: اعلى سعر 10000ج، ادني سعر 9500ج

ودباكو: اعلى سعر 9500ج ،ادني سعر 9000ج، الوارد 34 جوال

حريراي : اعلى سعر 9000ج، ادني سعر 8500ج

الدخن : اعلى سعر 11200ج ، ادني سعر 11000ج ، الوارد 16 جوال

جملة الوارد (2065) جوال ذرة

سونا

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