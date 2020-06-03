محلية شيكان…استقرار الأوضاع الصحية بفضل التدابير الاحترازية





أكد المدير التنفيذي لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان الأستاذ موسى مكي الضو احمد إستقرار الوضع الصحي بالمحليه بوحداتها الإدارية المختلفة وذلك بفضل التدابير الاحترازية والتحوطات لمجابهة فايروس كورونا التي قامت بها الجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية وموجهات لجنة امن محلية شيكان .

وقال الضو في تصريح لـ(سونا) ان انفاذ موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالولاية اسهمت كثيراً في تحسين الوضع بكافة مناطق المحلية المختلفة، وأشار إلي الإعداد الجيد وتوفير الكوادر الطبية بالمستشفيات ومراكز العزل التي قامت بها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية واللجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة فايروس كورونا بكافة محليات الولاية المختلفة، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة الإسناد التي تم تكوينها بالمحلية لإسناد السلطات الصحية فيما يتصل بالتصدي لجائحة كورونا .

واضاف ان المحلية اتخذت جملة من الضوابط والتدابير المحكمة لمجابهة فايروس كورونا المستجد الذي بات يهدد الكثير من دول العالم الثالث .

وعلي صعيد الموسم الزراعي اوضح المدير التنفيذي للمحلية ان الترتيبات تسير بصورة ممتازة بفضل الجهود التي تبذلتها اللجنة الفرعية بالمحلية لإنجاح الموسم الزراعي للعام 2020م.

سونا

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