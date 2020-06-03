عودة النشاط التجاري بأسواق الأبيض اعتبارا من الغد





اكدت محلية شيكان عن عودة النشاط التجاري بجميع أسواق مدينة الأبيض إعتبارا من يوم غد الخميس الرابع من يونيو الجاري من الساعة السادسة صباحا وحتي الثالثة ظهرا عدا المطاعم والكافتيريات وبائعات الطعام، واضح المدير التنفيذي للمحلية موسي مكي الضو رئيس لجنة امن المحلية ان فتح المطاعم والكافتيريات يخضع لمزيد من الضمانات الصحية .

وقال المدير التنفيذي للمحلية أن قرار فتح الأسواق يأتي في إطار توافق اللجنة علي عودة النشاط التجاري بالاسواق، وشدد علي ضرورة التزام جميع أصحاب المحلات التجارية وكافة المتعاملين والمستفيدين من هذه الأسواق بجميع الاشتراطات الصحية واتباع كافة الطرق الوقائية للحد من جائحة كورونا، وناشد جميع المواطنين بأهمية اتباع السبل الكفيلة للمحافظة علي الوضع الصحي .

واكدت لجنة امن محلية شيكان علي منع كافة أشكال العرض التجاري الخارجي وجميع الباعة الجائلين والفريشة وأصحاب الدرداقات والطبالي من التعامل بسوق الأبيض الكبير .

وشدد المدير التنفيذي علي عدم ممارسة النشاط الرياضي بجميع ملاعب الخماسيات، كما اوضح ان الحظر الكلي مستمر من الساعة السادسة مساءا وحتي السادسة صباحا مطالبا المواطنين بتنفيذ قرار الحظر حتي لايكونوا عرضة للمساءلة القانونية .

سونا

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