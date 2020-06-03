التأمين الصحي..توفير للإحتياجات الضرورية للمتأثرين بالاحداث بكادقلي





وجهت وزارة العمل و التنمية الإجتماعية الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع جنوب كردفان بالتدخل في مجال الحماية الاجتماعية وذلك بإستخراج البطاقات العلاجية للنازحين داخل المعسكرات بكادقلي على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة أواخر الشهر الماضي للإستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها التأمين.

وأكد المدير التنفيذي لرئاسة الصندوق بجنوب كردفان الدكتور الفاضل الكامل الدودو في تصريح اليوم أن العمل جار لتجهيز المواقع بمناطق التجمعات لفتح عيادات ثابتة بالتنسيق مع وزارة الصحة الولائية، مشيراً إلى تواجدهم في غرفة طوارئ الولاية طيلة فترة عطلة عيد الفطر إضافة إلى تشغيلهم للمراكز النموذجية بالوحدات.

وقال الفاضل إن التأمين وضع أولى إهتماماته بجوانب السلامة الصحية للمتأثرين من النزاع إستعداداً لمجابهة فصل الخريف ولمنع الأمراض، حيث تم توفير الأدوات المنزلية والمراحيض المؤقتة والمنظفات في معسكرات الهجرة، وسيف الاسلام، وحي تلو والتجمع.

سونا

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