جبل أولياء:تدابير احترازية لتدارك تصريف مياه الخريف





شددت لجنة تنسيق الأمن بمحلية جبل أولياء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عماد الدين خضر محمد على ضرورة وضع تدابير احترازية لتدارك إشكالات تصريف مياه الأمطار التى تتكرر سنويا ومناقشة موقف تنفيذ خطة تصريف مياه الأمطار واستعدادات فصل الخريف .

وأكد المدير التنفيذي أن العمل ضمن خطة الخريف يجري في عدة محاور تشمل تكملة صيانة الآليات ومراجعة طلمبات شفط المياه وتخصيص أخرى للطوارئ وتحديد احتياجات المحلية من العبارات وتوفيرها أمام المؤسسات الخدمية والتعليمية والأسواق والمداخل والمخارج بالأحياء .

وكشف مدير شرطة المحلية العميد حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين عن خطة أمنية لإسناد المعالجات الفنية التى تتم عبر الإدارات المختصة بالمحلية .

وأكدت المهندسة توحة عبدالحميد مدير المصارف بمحلية جبل أولياء البدء في حفر وتطهير المصارف بقطاعات الكلاكلات وجبل أولياء والنصر واستهداف المصارف الرئيسية والوسيطة بهذه القطاعات وبطول 140 كلم وبعد أن تم تسليمها لشركات ومقاولين ، فيما تجري ترتيبات لتسليم قطاع الأزهري والشروع فيه.

واشارت الى اكتمال العمل في صيانة وتأهيل مصبات المياه بالعزوزاب والقلعة والشقيلاب ، إضافة لتدعيم الترس النيلي من منطقة الكلاكلة القلعة وحتى التريعة ، مؤكدة أن العمل في تاهيل المصارف الفرعية بالكلاكلة القطعية وصنقعت وأبوآدم قطع شوطا كبيرا بعد دخوله الأسبوع الثاني ، بجانب مصارف مايو الشاحنات ، واشارت الى بدء العمل في 11مصرف طبيعي وعدد من المصارف الترابية والحجرية بقطاع جبل أولياء .

وشدد الاجتماع على تلافي إشكالات العام الماضي خاصة في تدعيم الترس النيلي بالقرى ومواقع تعديات المصارف والردميات حول المدارس ،وآبار التصريف السطحي والصرف الصحي ببعض المخططات السكنية.

وطالب الاجتماع بإلزام الشركات والمقاولين بنقل الأنقاض والنفايات مباشرة وفوريا بعد تنظيف المصارف

سونا

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