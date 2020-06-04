جولة تفقدية واسعة للمخابز بمحلية كرري





قام الأستاذ ياسر التوم اسماعيل مدير إدارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك بمحلية كرري يرافقه الملازم أول شرطة أحمد محمد الشاذلي مباحث التموين بالمحلية بجولة تفقدية واسعة شملت العديد من المخابز الآلية والبلدية بشارع الوادي والنص والشنقيطي والامتداد بمحلية كررى حيث وقفا علي سير العمل بالمخابز والاطمئنان على توفر الخبز للمواطنين بجانب توفر الدقيق.

وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك بمحلية كرري بأن الجولة كشفت ان عددا من المخابز الآلية والبلدية تعمل بطاقة عالية بالإضافة لانعدام الصفوف أمامها مشيرا الى أن كميات كبيرة من الدقيق متوفرة الآن في المخابز .

واكد عدد من أصحاب المخابز مواصلة العمل من أجل راحة المواطن وتوفير الخبز مشيدين بالجهد المبذول من قبل المحلية ومباحث التموين .

سونا

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