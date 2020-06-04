رئيس الوزراء: تحقيق العدالة لا يُخيف أحدًا وسنصل لمن تسبب في مجزرة فض الاعتصام





قال رئيس الوزراء د .عبد الله حمدوك إن نتائج تحقيقات اللجنة القومية لفض الاعتصام لن تؤثر على الفترة الانتقالية، وأن تحقيق العدالة لن يخيف اي شخص بل سيساعد على تقويتها.

وأشار إلى أن ثورة ديسمبر قامت على شعار عزيز على الشعب السوداني وهو (حرية ،سلام وعدالة)، وخلق المناخ الصلب لبناء دولة ديمقراطية تقوم على تحقيق العدالة

وجدد حمدوك، القسم بالوصول للذين تسببوا فى مجزرة فض الاعتصام والتي مرت ذكراها في الثالث من يونيو وراح ضحيتها ارتال من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم من الشباب.

وأمتدح حمدوك فى الحوار الذى بثه تلفزيون السودان مساء اليوم الخميس شباب ثورة ديسمبر الشجعان الذين ضحوا بارواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن وذكر بان أول قرار اتخذته الحكومة الانتقالية عند تكوينها كان تشكيل لجنة تحقيق حول فض الاعتصام

واكد حمدوك متابعته اللصيقة لجميع خطوات اللجنة من غير تدخل فى اعمالها حتى تتمكن من الوصول الى تقرير يجيب على كافة التساؤلات وقال ان القرار اعطى اللجنة كافة الصلاحيات للتحقيق مع “اي شخص فى اي مكان “.

وحول محاكمات عناصر النظام السابق قال حمدوك أن السلطة القضائية والنيابة جهات مستقلة تماما ولا يتدخل الجهاز التنفيذي في قراراتها وعملها، لافتا إلى استعجالهم لإنجاز محاكمات قادة النظام البائد لتحقيق مبدأ العدالة، وزاد : أن جائحة كورونا أدت إلى تأخير المحاكمات، لافتا إلى أنه في حال استمرار الوباء ستتم معالجات عبر إجراء المحاكم في صالات كبيرة لتجنب الازدحام.

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