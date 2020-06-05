خوجلي: يؤكد الاهتمام لإنجاح المشاريع الزراعية الرائدة بشمال دارفور





اكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اهتمام حكومته وسعيها لإنجاح العمل بالمشروعات الزراعية الرائدة بالولاية حتي تسهم بدورهافي تأمين الغذاء لمواطن الولاية.

جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه بالامانة العامة لحكومة الولاية بالفاشر كل من مدير مشروع ام بياضة الزراعي المهندس عثمان نيل و مدير مشروع ابوحمرة المهندس محمد احمد سليمان.

واطلع الوالي خلال اللقاء علي الاستعدادات التي تقوم بها ادارتي المشروعين من أجل استقبال الموسم الزراعي الصيفي وانجاحه.

وقال المهندس الزراعي نيل في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنهما قدما للوالي شرحا مفصلا من حيث الطبيعة الادارية والفنية لمشروعي أبو حمرة بمحلية دار السلام وأم بياضة بمحلية المالحة واللذان يتبعان لوزارة الزراعة الاتحادية باعتبارهما من المشاريع الزراعية الرائدة في السودان.

واشار الى ان المشروعين تعرضا للاهمال وعدم الاهتمام خلال السنوات الماضية مما افقدهما الكثير من مقومات العمل الزراعي بخاصة الآليات والمعدات الزراعية الأمر الذي قال انه يتطلب اعادة تاسيسهما بالصورة التي تمكنهما من العودة الى دائرة الانتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الاقتصادي لمواطني الولاية وعلي الصعيد القومي ، معلنا أن المشروعين قد تسلما حصتهما من الوقود الزراعي ولكنهما في حوجة ماسة لصيانة الآليات والمعدات الزراعية الموجودة بالمشروعين، علاوة على حوجتهما للمزيد من الآليات والمعدات الزراعية لاستزراع اكبر مساحة ممكنة من المشروعين.

وعبر المهندس نيل عن تقدير ادارتي المشروعين لإعلان والي الولاية خلال اللقاء عن استعداد حكومته لدعم العمل بالمشروعين حتي يتمكنا من انجاح خططهما للموسم الزراعي الصيفي.

واشار نيل بانهما بصدد زيارة العاصمة الاتحادية الخرطوم للقاء المسئولين بوزارة الزراعة الاتحادية لتوفير المزيد من المدخلات الزراعية التي تمكنهما من انجاح الموسم الزراعي.

سونا

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