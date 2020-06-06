امطار واعاصير تسبب دمارًا ببعض المناطق بولاية سنار





ضربت أعاصير شديدة وقوية منطقة السدرات بمحلية أبوحجار ولاية سنار مما أدى ذلك إلى دمار عدد كبير من المنازل وإصابة بعض المواطنين متأثرين بسقوط وانهيار بيوت عليهم نقلوا على إثرها لحوادث مستشفى سنجة حيث تاكدت سلامتهم جراء الفحوصات والصور التي إجريت لهم ،كما نتج عن ذلك وقوع أضرار كلية وجزئية ببعض المنازل بمنطقتي الدائرة وود بلولة.

وأدت الأعاصير القوية مصحوبة بأمطار خفيفة مساء أمس إلى انهيار (٤٣)منزل كلياً و(٢٦) منزل جزئياً ووفاة (٧) رأس من الضأن بقرية السدرات وتأثر (٣٠) منزل جزئياً بقرية الدائرة و(١٤) منزل بمنطقة ود بلوله منها (٣) كلياً و(١١) جزئياً. فيما سقطت سقوف الزنك بعدد (٤) منازل على رؤوس الأسر محدثةً اصابات خفيفة لعدد (٧) مواطنين ،وتم نقل عدد (٥) من المصابين إلى حوادث مستشفى سنجة حيث تم اجراء الفحوصات الطبية لهم وتطمين اسرهم

وقد هرعت السلطات التنفيذية بمحلية أبوحجار و جمعية الهلال الأحمر والدفاع المدني إلى المناطق المتأثرة بفعل الأعاصير والرياح ورصدت كل المتضررين.

وبلغت جملة المنازل المتأثرة بالأعاصير (١١٣) منزلاً بالمناطق الثلاث من بينها (٤٦) منزلاً كلياً و(٦٧) جزئياً حسب الحصر الميداني لجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية.

وأفاد مصدر مطلع أن بعض المنازل بمنطقة سيرو الجعليين تقدر بـ(٧) منازل تأثرت جزئياً بأعاصير مساء أمس.

وقال شهود عيان من السكان إن هذا الإعصار يعد الأول من نوعه في تاريخ تلك المناطق حيث لم يُشهد له مثيل من قبل،مشيرين إلى قُصر الفترة الزمنية التي استمر فيها الإعصار حيث لم تتعدى نصف الساعة،إلا أن سرعته وقوته أدت الى حدوث تلك الأضرار والدمار.

سونا

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