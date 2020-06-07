محمد رمضان يعلق على صورة أثارت جدلا… فخور بلوني ولون أبويا وأولادي





تسببت صورة نشرها الفنان المصري محمد رمضان، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علق عليها بعض متابعيه بعبارات عنصرية.

وشارك محمد رمضان صورة تجمعه من ابنه “على”، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، وكانت من كليب أغنيته الجديدة “كورونا فيروس”، الذي ينتظر عرضه خلال الأيام ‏القليلة المقبلة.‏

وكتب بعض الحسابات عبارات عنصرية في تعليقه على نجل محمد رمضان، تناولت وصفا ساخرا من شكله ولونه، الذي يشبه والده.

وعلق محمد رمضان على صفحته الرسمية على “فيسبوك” بصورة للتعليق كتب عليها: “أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم ‏وأبوهم لونين مختلفين عن بعض”.‏

وشارك محمد رمضان في شهر رمضان 2020 بمسلسل “البرنس‎”‎، بطولة نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ‏وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم، في المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته ‏محمد ‏رمضان.

سبوتنيك

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