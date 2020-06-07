إبادة (2) طن من السلع والكريمات منتهية الصلاحية بجنوب دارفور





أبادت إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بجنوب دارفور (٢) طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية خلال اسبوع واحد.

وأوضح دكتور محمدين سليمان مدير إدارة ضبط الجودة وشؤون المستهلك بوزارة المالية في تصريحات صحفية من موقع الإبادة (28) كيلو شمال مدينة نيالا اليوم أن السلع التي تم ضبطها (٧٠%) منها مواد غذائية و(٣٠%) كريمات وعطور، مبيناً أن هذه الكمية مؤشر بوجود كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالاسواق داعياً إلى تضافر الجهود بين جهات الاختصاص (ضبط الجودة، الجمارك، المباحث والأدوية والسموم) لمحاربة هذه الظاهرة، مناشدا المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية اي سلعة قبل شرائها لافتاً إلى أن السلع الفاسدة تسبب الكثير من الأمراض التي تضر بالمورد البشري.

وإمتدح نائب المدير العام لوزارة المالية بالولاية الاستاذ علي الشيخ احمد جهود إدارة ضبط الجودة وجهات الاختصاص في كشف وضبط هذه السلع، مشيراً إلي أن حملات التفتيش تتم بطريقة قانونية باذن من النيابة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لتكثيف الحملات وتوعية المواطنين لإنهاء الظاهرة، مناشداً التجار مخافة الله والحفاظ على صحة المستهلك.

سونا

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