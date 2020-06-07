النيلين
اقتصاد وأعمال

الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف:-

دبر : اعلي سعر 10500ج , ادني سعر 10000ج

فتريتة : اعلى سعر 8500ج ,ادني سعر 8300ج ,الوارد 2455جوال

صفراء : اعلى سعر 8500ج ,ادني سعر 8350ج

عكر: اعلى سعر 8400ج ادني سعر 8300ج

مقد : اعلى سعر 8500ج , ادني سعر 8300ج , الوارد 93جوال

تترون: اعلى سعر 10200ج , ادني سعر 10000ج

ودباكو: اعلى سعر 10000ج ,ادني سعر 9500ج

حريراي : اعلى سعر 9500ج , ادني سعر 9000ج

الدخن : اعلى سعر 11400ج , ادني سعر 11200ج , الوارد 52 جوال

جملة الوارد (2597) جوال ذرة.

سونا

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