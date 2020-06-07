فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف:-
دبر : اعلي سعر 10500ج , ادني سعر 10000ج
فتريتة : اعلى سعر 8500ج ,ادني سعر 8300ج ,الوارد 2455جوال
صفراء : اعلى سعر 8500ج ,ادني سعر 8350ج
عكر: اعلى سعر 8400ج ادني سعر 8300ج
مقد : اعلى سعر 8500ج , ادني سعر 8300ج , الوارد 93جوال
تترون: اعلى سعر 10200ج , ادني سعر 10000ج
ودباكو: اعلى سعر 10000ج ,ادني سعر 9500ج
حريراي : اعلى سعر 9500ج , ادني سعر 9000ج
الدخن : اعلى سعر 11400ج , ادني سعر 11200ج , الوارد 52 جوال
جملة الوارد (2597) جوال ذرة.
سونا
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