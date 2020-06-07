شاهد بالصور.. حارس مرمى المريخ السوداني وعروسته يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي وحفل زفافهما يتصدر المشهد





تصدر حفل زفاف حارس مرمى المريخ السوداني السابق والخرطوم الوطني عصام عبد الرحيم المشهد بالسوشيال ميديا, مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت بشكل كبير صور حفل الحارس الدولي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر كوش نيوز فقد تداول عدد كبير من النشطاء صور الحفل بكل طقوسه وحتى مراسم الجرتق, حيث تفاعل المئات من مرتادي المواقع الاسفيرية مع الحفل الذي تم في ظروف الحظر الصعبة.

وقد تمنى الرياضيين بشكل خاص ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام للحارس الدولي السعادة في عز الزوجية وأن يرزقه الله الزرية الصالحة.

أما أصدقاء حارس عرين المريخ والأهلي شندي والخرطوم فقد تغزلوا في أخلاقه وتمنوا له السعادة بقدر طيبته التي عرف بها ومحبته للجميع.

الخرطوم _ النيلين

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