شاهد بالفيديو.. سودانيون بمدينة الدمازين يزعمون بظهور الكعبة المشرفة داخل أحد المنازل..يطوفون حولها ويؤدون تكبيرات الحج ويثيرون ضجة واسعة





بث ناشط عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مباشر, زعم من خلاله بظهور الكعبة المشرفة بأحد المنازل بمدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق.

وبحسب الفيديو الذي تابعه محرر كوش نيوز وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, فقد قال الشاب الذي بث المقطع: (سندخل المنزل الذي ظهرت فيه الكعبة الشريفة وستشاهدون الناس من الداخل بعد أن أخذنا الإذن من صاحب المنزل).

وكشف الشاب عن مكان المنزل الذي يقع في حي أركويت جنوب والذي يقع شمال مدينة الدمازين, وبعد أخذ الإذن داخل الناشط ووثق للحظات وصفها المتابعون بالجهل الغريب.

حيث ظهر بعض الناس وهم يقومون بالطواف حول الكعبة المزعومة, كما ظهرت أصواتهم بحسب رصد محرر كوش نيوز وهم يؤدون تكبيرات الحج المعروفة (لبيك اللهم لبيك).

محرر كوش نيوز رصد ردود أفعال أبرز الصحفيين والنشطاء الذين تداولوا المقطع على حساباتهم الشخصية, ومنهم الصحفية فاطمة الصادق التي نشرت الفيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك وكتبت عليه: (قال شنو ظهور الكعبه في حي اركويت بالدمازين ،،عشان كده انا عندي احساس انه ربنا حيخسف بينا الارض دي عشان نرتاح ذاتو من الجهل ده).

الخرطوم _ النيلين

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