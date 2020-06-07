التزام كبير بالإجراءات الصحية في اليوم الأول للمصارف





شهدت فروع المصارف المختلفة في الخرطوم حالة من الازدحام مع بدء التعاملات الأحد بعد توقف دام لأسابيع في وقت لجأت فيه بعض المصارف لفتح أفرع محددة فقط.

و استأنفت عدد من المصارف العمل عقب توجيه بنك السودان المركزي للمصارف بفتح أبوابها أمام العملاء.

وقال عدد من القيادات المصرفية ل (السوداني) إن المصارف بدأت عملها بنشاط كافة العمليات المصرفية في السحب والإيداع والاستثمار ومستندات الصادر والوارد وسط التزام كبير بالإجراءات الصحية وتعقيم الجمهور والموظفين عند الدخول والخروج من المصارف تفاديا لانتشار عدوى كوفيد 19وقال مدير العلاقات العامة والتسويق بالبنك السعودي السوداني طارق حسن العجب ل (السوداني) إن نوافذ البنوك شهدت إقبالا واسعا مع بدء التعاملات وان كافة الفروع التابعة لهم فتحت أبوابها أمام الجمهور لتلبية كافة العمليات المصرفية مؤكدا الالتزام بكافة الإجراءات الصحية وعمليات التعقيم للمصارف فضلا عن إلزام الجمهور والموظفين بتطبيق الضوابط الصحية، نافيا تحديد سقوفات معينة للسحب النقدي. وأضاف “لم تواجهنا اي مشكلات فى التعاملات حاليا”.

وأشار مصدر مسؤول بأحد المصارف فضل حجب إسمه ل(السوداني) إلى أن بعض المصارف لجأت لتشغيل أفرع محددة إلى جانب ترشيد عمليات السحب النقدي للمحافظة على ضبط الودائع.

من جانبه أكد مدير التسويق والعلاقات العامة بالبنك السوداني الفرنسي طارق شدو ل (السوداني) التزام البنك ببدء التعاملات مع العملاء وتطبيق الإجراءات الصحية وارتداء الكمامات لمجابهة اﻹقبال المتزايد من العملاء.

ومنذ تطبيق الحظر الشامل تضرر العمل المصرفي بنحو كبير إذ توقفت كافة الاعمال المصرفية عدا المقاصة دون وجود أي اعتمادات أو عمليات استثمارية وتمويلية.

السوداني

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