السودان .. مفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج غير ممول





بدأ السودان الأسبوع الجاري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج غير ممول قد يمهد للحصول على دعم مالي دولي.

فقد قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، أمس الأحد، إن الخرطوم بدأت مفاوضات في بحر الأسبوع الحالي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول قد يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.

وقال البدوي، في حسابه على تويتر، الأحد “بدأنا هذا الأسبوع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، ولا سيما لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص العمل للشباب”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

سكاي نيوز عربية

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