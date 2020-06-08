مجلس الأمن والدفاع يرحب ويتحفظ بقراري انشاء البعثة الأممية





رحب مجلس الأمن والدفاع بالقرار الخاص بإنشاء بعثة انتقالية لتقديم الدعم الفني لحكومة الفترة الانتقالية والقرار الخاص بتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى ٣١ ديسمبر القادم الصادرين من مجلس الأمن الدولي في الثالث من يونيو الحالي .

وقالت الحكومة ان هذه القرارات تأتي استجابة إلى طلب خطاب حكومة السودان للامين العام الامم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م. وأكد مجلس الأمن والدفاع أن هذه القرارات سوف تسهم في دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للاسرة الدولية مع التأكيد الوارد في القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع عن بعض التحفظات على القرارين وأكد على الاستمرار فى العمل المشترك مع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والاتحاد الأفريقي والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ماورد في خطاب طلب السودان وحقوقة فى الحصول على الدعم الفني المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان.

صحيفة الجريدة

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