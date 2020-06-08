الزراعة تعلن استعدادها لانجاح الموسم الصيفي





اكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان الشريف استعداد الوزارة لإنجاح الموسم الصيفي والترتيبات الخاصة بتوفير المدخلات من وقود وتقاوى ومبيدات والآليات الزراعية مع الأعداد للتقانات المستحدثة في محاصيل العروة الصيفية والتي من أهمها الذرة بأنواعها والفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس والقطن المطري والقمح في بعض ولايات القطاع المطري بالاضافة الى المحاصيل البستانية .

وقال لدى ترؤسه امس بحسب وكالة سونا الاجتماع الدوري لمدراء الزراعة بوزارات الزراعة بالولايات بحضور ومدراء الإدارات العامة ومنسقي المشروعات العاملة في مجال الزراعة والموارد الطبيعية والجهات ذات الصلة من الشركات والقطاع الخاص العامل في المحال ان الاجتماع يهدف للوقوف على استعدادات الموسم الصيفي ٢٠٢٠م ٢٠٢١م.

قال الوزير ان الاجتماع قصد منه مزيد من التجويد والتماس المشاكل والمعوقات الأساسية للموسم التي لا يوجد لها حل في الولايات.

واستمع الاجتماع الي تقرير قدمه مدير الإدارة العامة للانتاج بالوزارة شمل تحضيرات وتوفير المدخلات خاصة الوقود وأثنى على وزارة النفط لايفاءها بالالتزامات الخاصة بكميات الجازولين الزراعية وتأمين تسليمه للمزارعين عبر اللجان المكونة بوزارة الزراعة بالولايات حسب الجدولة المصدقة من الوزارة الاتحادية وكذلك الايفاء بكميات التقاوي لكل المحاصيل لكل الولايات .

وأكد الجميع على حسن وجودة العمل في التحضيرات مع التزام هيئة البحوث الزراعية بتوفير كل المعلومات الخاصة بالعمليات الزراعية والتقانات في شكل كتيبات ومطبقات توزع عبر مكاتب الإرشاد ونقل التقانة بالولايات .

وناقش الاجتماع المعوقات التي شملت توفير وزيادة التقانات لبعض المحاصيل لزيادة المساحات حسب اهداف الدولة بتعزيز مسألة الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل وتعزيز مسألة الصادر في المستقبل، كما ناقش الاجتماع صيانة الآليات الزراعية وضرورة توفيرها قبل وقت كاف والعربات المطلوبة لتنفيذ الخطة التاشيرية لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

كذلك اكد الاجتماع علي توفر المبيدات لمكافحة الاافات والتي تلتزم بها إدارة الوقاية لافات العنتد والجراد الصحراوي وساري الليل وافة الفار، كما استعرضت الولايات موقفها من التنفيذ الذي تجاوز ٨٠ % في اغلب ولايات السودان .

صحيفة الجريدة

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