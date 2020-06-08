قرار بفتح الأسواق بولاية القضارف من السادسة صباحاً وحتي الثالثة عصراً





قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لجائحة كورونا بولاية القضارف فتح الأسواق الرئيسية بمدينة القضارف ومحليات الولاية اعتبارا من الخميس المقبل من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

وتم خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية لجائحة كورونا بالولاية برئاسة، أمين عام حكومة الولاية، عبد المنعم أحمد بلة، التأمين على فتح الأسواق وتحديد الانشطة المسموح لها لممارسة العمل وتنظيم حركة المواصلات الداخلية وتفعيل قوانين الطوارئ الصحية والأوامر المحلية خاصة بالمحليات والزامية استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وإجراء التسويات الفورية للمخالفين وذلك تحت رقابة اللجنة الفنية لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

وتم التأكيد على الاستمرار في منع الحركة بين محليات الولاية والولايات الآخري وتشديد قفل المعابر بجانب السماح بحركة المزارعين والياتهم ومدخلات الإنتاج وفق التصاريح من الجهات المختصة، فضلاً عن استمرار منع التجمعات في الصلوات ومناسبات الأفراح والاتراح كما يظل امر الطوارئ بحظر التجوال ساريا من السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا.

صحيفة الجريدة

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