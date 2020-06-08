اعداد دراسات لاقامة جمعية تعاونية للمزراعين بالجزيرة





أعلن الأستاذ الصادق محمد سعيد عضو اللجنه التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن إعداد الدراسات العلمية لإقامة جمعية المزارعين التعاونيه وشركة مساهمة عامة بواسطة عدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي وذلك لتبني حزمة من المشروعات لحفظ حقوق المزارعين وتغيير نمط حياتهم .

وقال سعيد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة صباح اليوم بدار إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بمدني أن شركة المساهمة العامة تستهدف قيام 16 وحدة إنتاج في مجالات الزيوت . ومطاحن الغلال والالبان والاسماك والبستنه وعدد من المجالات الأخرى وذلك لتعزيز جهود الدولة الرامية للتوسع في الصناعات التحويليه لدعم الإقتصاد الوطني وتوفير العملات الصعبه.

من جانبه أعلن الأستاذ حافظ إبراهيم الحاج امين مال لجنة تسيير إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل أن جمعية مهن الإنتاج الزراعي المحلولة بمشروع الجزيرة وزعت 14 مليون جنيه للأعضاء لشراء عربات .

وقال إن لجنته إستلمت عربه واحدة مسجلة بإسم إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وكشف أن جملة مبيوعات الغابات بواسطة اللجنة السابقة بلغت 21 مليون جنيه تم تحصيل 9 مليون جنيه فقط منها.

وأكد إكتمال إستلام دار إتحاد المزارعين والاستراحة بمدني إضافة لبناية مؤجره لجامعة الجزيرة ودار المزارعين بالحصاحيصا.

سونا

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