بحث متطلبات إنجاح الموسم الزراعي بالنيل الابيض





بحث الدكتور يوسف آدم الضى وزير الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الأبيض خلال لقائة مساء امس بتجمع مزارعي ولاية النيل الأبيض الترتيبات الخاصة بانجاح الموسم الزراعي الصيفي من حيث توفير الوقود والتقاوي والتمويل ومكافحة الآفات.

وناقش اللقاء الذى عقد بقاعة أمانة الحكومة بربك عدد من متطلبات المزارعين والخاصة بإلغاء قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني واعتماد تجمع مزارعي النيل الأبيض كواجهة لسد الفراغ القيادي للمزارعين عقب حل اتحادات المزارعين في البلاد منذ العام الفين وخمسة عشر وتكوين لجان تسيير لحين تكوين الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأطروحات الجديدة لوزارة الزراعة الاتحادية.

وقال الأستاذ يوسف احمد ابراهيم الحسني ممثل تجمع مزارعي النيل الأبيض فى تصريح (لسونا) أن لقاء التجمع مع الوالي تناول العديد من القضايا المتعلقة بانجاح الموسم الزراعي وكشف عن الترتيبات المرحلية لتكوين الجمعيات التعاونية الزراعية ومعالجة بعض المعوقات التي تعترض دخول عدد من المشاريع الزراعية واللحاق بالموسم الصيفي.

واضاف أن والي النيل الأبيض المكلف وعد بالجلوس مع المستشار القانوني بالولاية للخروج برؤية قانونية لتكوين الجمعيات التعاونية الزراعية بصورة سليمة تدفع بالانتاج الزراعي بالولاية مؤكدا وقوف المزارعين مع سياسات الدولة الرامية لتنظيم القطاع الزراعي وزيادة المساحات الزراعية لتحقيق العائد الاقتصادي المطلوب لسد الفجوة الغذائية بالبلاد.

سونا

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