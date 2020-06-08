رجال أعمال يطلقون مبادرة لإجلاء العالقين





أطلق نادي رجال الأعمال السودانيين مبادرة وطنية تهدف لإجلاء العالقين من السودانيين بجمهورية مصر. وأعلن المتحدث باسم المبادرة زاهر صديق تعهد نادي رجال الاعمال تكفله بإجلاء الف مواطن سوداني كدفعة أولى، من أصحاب الحالات الحرجة والمرضي والاسر العالقة بمصر . وقال زاهر بحسب صحيفة ( اخر لحظة ) أن المبادرة تأتي تأكيدا للدور الوطني لنادي رجال الأعمال تجاه الشعب السوداني وتجسيدا لأخلاق وشيم الإنسان السوداني القائمة على التكافل والمساعدة وأكد زاهر تواصلهم مع الجهات الرسمية وابلاغهم بتفاصيل المبادرة والتي تشمل كذلك التكفل بنفقات حجر العائدين. وقال انهم اجتمعوا لمرتين مع اللجنة المختصة بشأن العائدين وأنهم انتظار تلقيهم الموافقة الرسمية للبدء الفوري في تنفيذ الواجب الوطني – حسب تعبيره-. ونوه صديق إلي أستعداد نادي رجال الأعمال لإجلاء دفعات أخري وانهم وضعوا خطة متكاملة للاجلاء.

الخرطوم (كوش نيوز)

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