بينما بلغت الإيرادات (2.428.061.813) مليار جنيه (8.41) طن إنتاج الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى





كشف تقرير أداء الربع الأول لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين أن إنتاج الذهب بلغ خلال الربع الأول من العام 2020 (8.41) طن بنسبة وصلت إلى (34٪).

وأظهر التقرير الصادر عن قطاع التعدين أن إنتاج شركات الامتياز من الذهب بلغ (1.77) طن، ، وبلغ إنتاج شركات مخلفات التعدين (2.25) طن، بينما وصل إنتاج الذهب من التعدين التقليدي إلى (4.39) طن.

وأوضح التقرير أن إيرادات الربع الأول للقطاع بلفت (2.428.061.813) مليار جنيه حيث بلغت إيرادات شهر يناير (909) مليون جنيه وفي فبراير بلغت (913) مليون جنيه، بينما وصلت في شهر مارس إلى (601) مليون جنيه بنسبة وصلت إلى (117٪) من الايفاء بالمخطط البالغ (2.08) مليار جنيه، بينما وصل الأداء الفعلي ل(2.43) مليار جنيه،.

وبلغ نصيب الحكومة من أرباح الأعمال (40٪) فيما بلغ نصيبها من العوائد الجليلة (53٪) وبلغت نسبة الإيجارات (3٪) ورسوم العقود بلغت (1٪) فيما بلغ نسبة الدعم الفني (1٪) و(2٪) أخرى.

في السياق كشف أوضح التقرير أن جنسيات الشركات المنتجة للذهب وصلت إلى (6) جنسيات (سودانية، صينية، اردنية، تركية، مغربية وروسية)

الخرطوم : رجاء كامل

صحيفة أول النهار

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