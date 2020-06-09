الارصاد: استمرار تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح وأمطار بالخرطوم والولايات





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية إستمرار تكون السحب الرعدية التي تؤدي الى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والاتربة خلال اليوم على ولايات (الخرطوم، النيل الأزرق، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، شمال وجنوب كردفان، نهر النيل ووسط وجنوب دارفور).

وناشدت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة ومصابي الأمراض الصدرية وأمراض العيون توخي الحيطة والحذر والمواطنين مراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب التنوية.

وأوضح التقرير ان كمية الامطار التي هطلت يوم أمس وحتى صباح اليوم كانت خفيفة فى كل من مدني وشندي فيما سجلت الخرطوم 2 مللم، سنار 38 مللم، كوستي 4 مللم، أم بنين 92 مللم، أبونعامة 43 مللم والدمازين 30 مللم .

سونا

شارك الموضوع :





