الدعم السريع يدشن معينات لمواجهة جائحة الكورونا بالشمالية





بدأت القافلة الطبية التي تسيرها الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع برعاية نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو تحت شعار “صحتك من امن وطنك” بدأت اليوم في تنفيذ برامجها وانشطتها بمحلية دنقلا.

وقام الامين العام لحكومة الولاية الشمالية الاستاذ عبد القادر محمد سعيد بحضور المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ مجذوب الخليفة وعدد من القيادات بتدشين القافلة التي تشتمل علي كميات كبيرة من المعقمات والمطهرات وماكينات الرش الضبابي والرزازي والكمامات والقفازات والالبسة الواقية للكوادر الطبية وأدوية أمصال ومعينات للنظافة .

واشاد الامين العام لحكومة الولاية الشمالية في تصريح لـ(سونا) بجهود ودعم قوات الدعم السريع للولاية الشمالية لمجابهة فايروس كورونا مؤكدا حرص الولاية علي تقديم كافة الخدمات والتسهيلات لانجاح برنامج القافلة داعيا المواطنين والفعاليات والقطاعات المختلفة للتجاوب والتعاون مع قافلة قوات الدعم السريع الطبية .

من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا أن المحلية اعدت خطة وبرنامجا متكاملا لتسهيل عمل القافلة مشيرا الي انه تم تقسيم المحليات الي ثلاث قطاعات لضمان وصول خدمات القافلة لكل مناطق وقري المحلية، مضيفا أن المحلية ماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وأدارة الشئون الصحية بالمحلية في وضع التحوطات والاجراءات اللازمة للتصدي لجائحة كورونا والحد من انتشار المرض بمحلية دنقلا.

وأوضح رئيس قافلة قوات الدعم السريع الطبية لولايتي الشمالية ونهر النيل العميد الركن زاهر محمد الامين ان القافلة تأتي ضمن جهود قوات الدعم السريع لمجابهة فايروس كورونا بالولايات، مؤكدا ان برنامج القافلة يستهدف تطهير وتعقيم ورش الاسواق والمؤسسات الصحية والمرافق والمنشات العامة بجانب تنفيذ برامج التوعية والتثقيف الصحي وتسليم بعض المعينات الطبية.

وقال ان القافلة وجدت استقبالا وتعاونا وتجاوبا كبيرا من قبل حكومة الولاية الشمالية والاجهزة والقوات النظامية والمجتمع المدني، الجدير بالذكر ان القافلة كانت قد نفذت برامجها أمس بمحلية الدبة

سونا

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