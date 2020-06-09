استئناف المفاوضات المباشرة بشأن سد النهضة





تم عصر اليوم الثلاثاء استئناف المفاوضات المباشرة بين وزراء المياه في السودان ومصر واثيوبيا اسفيريا بشان سد النهضة والتى تأتي استجابة للمبادرة التى اعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واتصالاته برئيسي وزراء كل من مصر واثيوبيا للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثى في أقرب فرصة ممكنة .

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه عدد من اعضاء لجان المفاوضات .

وكان وزير الري السوداني البروفيسور ياسر عباس قد عقد عدة محادثات مع نظيريه في مصر واثيوبيا كلا على حدا اسفر عن استئناف المحادثات الثلاثية والتي توقفت منذ فبراير الماضي بواشنطن .

سونا

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