قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السودان المركزي





أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناءً على توصية محافظ بنك السودان المركزي ، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السودان المركزي على النحو التالي:-

١/ السيد محافظ بنك السودان المركزي – رئيساً

٢/ السادة/نائبا المحافظ – عضوان

٣/ السيد/ وكيل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي – عضواً

٤/ السيد / أنيس جورج حجار -عضواً

٥/ السيد/د. صديق أمبدة رابح- عضواً

٦/ السيدة/ د. بلقيس يوسف بدري- عضواً

و وجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء (بنك السودان المركزي) والمالية والتخطيط الإقتصادي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

سونا

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