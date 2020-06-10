بدون أي نداء إعلامي في الإسافير، تفاجأ الشعب السوداني بخروج تظاهرات في الخرطوم وولايات السودان





#مليونية_10يونيو

بدون أي نداء إعلامي، في الإسافير، وهياج في منصات التواصل، أو أي دعوات على أجهزة الإعلام المختلفة، تفاجأ الشعب السوداني اليوم 10يونيو، في ولاياته المختلفة، ومحلياته البعيدة، وفرقانه المتشاسعة، بخروج ألاف المواطنيين ، في 12ولاية ، و42محلية ، و177منطقة، في مظاهرات رافضة للوضع الاقتصادي، ومطالبة بإسقاط الحكومة، في دلالة مدهشة من قبل المنظمين لهذه المظاهرات ، في القدرة على التنظيم، والتحشيد، وإمساك زمام المبادرة السياسية، علي المستوى الميداني، لا أحد يستطيع إيقاف المد الشعبي الثائر الباحث عن قوت يومه،

قريباََ أنتم ومن معكم من العملاء ستذهبون إلى مذبلة التاريخ.

الحراك الشعبي الموحد – حشد

شارك الموضوع :





