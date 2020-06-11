مزارعو الجزيرة : تعيين محافظ للمشروع خطوة صحيحة





قال عضو تنسيقية مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل المزارع سفيان الباشا إن تعيين محافظ للمشروع

خطوة صحيحة رغم تأخرها وأثرها السالب على الموسم الشتوي الماضي والاستعدادات للعروة الصيفية الحالية، مبدياً جاهزية تجمع الزراعيين لمساندته.

وأشار عضو تجمع المزارعين محمد سعيد إلى أن تعيين المحافظ جاء في مدخل العروة الصيفية التي تواجه حزمة من التحديات، وقال لـ(السوداني) إنه صاحب تخصص زراعي ومن أبناء الجزيرة وملم بتفاصيل الواقع، مؤكداً دعمهم لنجاحه، مشيراً إلى أن أول خطوات النجاح التخلص من التقارير الضارة بالعملية الزراعية والتي أصبحت سمة شاغلي الوظائف الزراعية.

وأبدى ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم تفاؤلهم كمزارعين بتعيين المحافظ د. عمر مرزوق لتولي هذه المهمة الصعبة.

وقال لـ(السوداني) سوف نكون عوناً له، مشيراً لحزمة من المشكلات تواجه المحافظ أهمها الري للموسم الصيفي فأعمال الصيف تكاد لا تذكر في القنوات إضافة إلى تأثير الحظر على وصول المدخلات والزراعة مواقيت بجانب الشركات التعاقدية التي لها إمكانات عالية لتمويل المزارعين بسرعة وضرورة إرجاع المرشدين للغيط والإبقاء على خيارات المزارعين بالقانون الذي ارتضوه وهو قانون الجمعيات ، لافتاً إلى ضعف عمليات التحضير للموسم وراتفاع أسعار التحضير.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني

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