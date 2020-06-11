سكك حديد السودان : تكشف عن صعوبات تواجه عملية التفريغ





كشف مدير الحركة والتشغيل بالإقليم الأوسط بهيئة سكك حديد السودان عبدالوهاب مصطفى عن صعوبات تواجه المقطورات المحمّلة بالبضائع في عملية التفريغ بالخرطوم .

وأوضح مصطفى ل (السوداني) الخميس أن مشاكل التفريغ ارتبطت بصعوبة وصول (العتالة) لموقع العمل بسبب الحظر وعدم وجود تصاريح مرور لعربات النقل ، وبُعد المخازن عن موقع التفريغ، إضافة لإغلاق السوق في وقت مُبكر مما ينعكس على قدوم العمّال ورواحهم.

وطالب الجهات المختصة بتسهيلات التصاريح المرورية تفادياً لتوقف المقطورات في كل رحلة لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى عشرون يوماً في إنتظار نزول البضائع لإستئاف رحلاتها .

وختم حديثه بقولهِ (الجَابِرنَا على المُرْ الأمرَّ مِنُّو) .

السوداني

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