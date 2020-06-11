تحضيرات وترتيبات لإنجاح الموسم الزراعي بمحلية شيكان





أكد المدير التنفيذي لمحلية شيكان بشمال كردفان ان المحلية تبذل جهودا كبيرة لإنجاح الموسم الزراعي موضحا أهمية الزراعة في زيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات الزراعية .

وجدد المدير التنفيذي لدي لقائه قيادات الإدارة الأهلية بالمحلية بحضور مدير إدارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ومدراء الاداريات الريفية ومدير التجارة والتموين جدد حرص الحكومة علي توفير الوقود الكافي للموسم الزراعي للمزراعين وفق المساحات المزروعة، وشدد علي أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها في زيادة الإنتاج الزراعي .

واوضح أن الزراعة تعتمد علي المستويات القاعدية بنسبة أكثر من 90٪ موجها مدراء الاداريات بالحرص والإشراف التام علي توفير الخدمات للمنتجين من المزارعين مثمنا ادوار الإدارة الأهلية في الأمن المجتمعي وحرصها علي استقرار المزارع.

واشار المهندس عبد اللطيف المامون مدير الإنتاج والموارد الاقتصادية ضرورة إنجاح ترتيبات ومدخلات الموسم الزراعي وفق موجهات الحكومة، مبينا اجراءات صرف الوقود للمزارعين وقال “إن الوقود هذا العام يصرف للمزارع حسب المساحة المراد زراعتها مطالبا بضرورة المتابعة والإشراف علي توزيع الوقود” .

وقال مدير الإنتاج أن الموجهات عملت علي اعتماد الإدارة الاهلية ومسؤولي الزراع بالاداريات مشرفين علي توزيع الوقود وذلك في إطار التدابير للموسم الزراعي .

من جانبهم عبر قيادات الإدارة الأهلية بمحلية شيكان استعدادهم التام للموسم الزراعي مؤكدين حرصهم علي نجاح الموسم مجددين ضرورة تكاتف الجميع لمزيد من الإنتاج الزراعي وتأمين الأمن الغذائي وقدموا عدد من الملاحظات التي تعمل علي نجاح الموسم الزراعي.

سونا

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