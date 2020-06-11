السودان يشارك في الاجتماع الـ(26) للجنة الإستشارية لقطاع الثروة المعدنية





شاركت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ممثله للسودان في الاجتماع السادس والعشرون للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية الذي إقامته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عبر تقنية ( الفيديو كونفرنس) بالمملكة المغربية.

وأعتذر المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن في تصريح صحفي اليوم عن عدم مشاركة السودان في الاجتماع الماضي في العام 2019 بسبب التغيير السياسي الذي شهده السودان، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاجتماع دعا لضرورة الارتقاء بصناعة التعدين بالعالم العربي، إلى جانب الإستفادة من عضوية السودان في المنظمة لسد القصور الذي حدث في السنوات الماضية في مجال الثروة المعدنية والتسويق لامكانيات السودان من المعادن الصناعية.

في الأثناء دعم السودان المقترح القاضي بإنشاء معهد عربي متخصص في المعادن بالتعاون مع دولة استراليا.

وكان الاجتماع ناقش متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية إلى جانب استعراض نشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية خلال الفترة مابين الاجتماعين الماضي والحالي، كما ناقش تأهيل الكوادر العربية في مجال التعدين اضافة لاستعراض مشروع برنامج عمل إدارة الثروة المعدنية للعاملين 2021/2022.

يذكر أن وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د.محمد يحي شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى جانب ضابط الاتصال من الجانب السودان جيولوجي حاتم عمر.

سونا

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