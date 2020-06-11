اقتصادي يحذر من عدم تطبيق زيادة المرتبات للعاملين في الولايات





حذر الخبير الاقتصادي معتز حسن من تاثير التعثر في تطبيق الزيادات على أجور العاملين في عدد من الولايات مبيناً أن ذلك يضع قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بخصوص زيادة المرتبات على المحك. وأوضح معتز في تصريح صحفي أن العاملين في كثير من الولايات لم يستلموا مرتباتهم بالهيكل الراتبي الجديد وأعرب عن أمله في أن لا تكون هذه الزيادات مجرد حبر على ورق خاصة وان العاملين في القطاع الحكومي قد إستبشروا بها خيراََ. ودعا حسن وزارة المالية الي ضرورة الوفاء بالتزاماتها التي وعدت بها حتى لا يتضرر العاملون في الولايات. وعبر الخبير الاقتصادي عن تخوفه من عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغذية أجور العاملين في الولايات مشيراً إلى حديث د. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والذي اشار فيه إلى العجز الذي تواجهه وزارته بشأن الزيادات على أجور العاملين مشددا على أهمية إبداء حسن النوايا حيال الجهات المختصة في وزارة المالية حتى يتم تنزيل هدا القرار على كل القطاعات العامة والخاصة وان لا يقتصر على ولاية دون الأخرى.

واشار معتز الي التعثر الذي لازم ولايتي غرب كردفان والجزيرة على سبيل المثال في تطبيق الزيادات على مرتبات العاملين لشهر مايو المنصرم الأمر الذي أدى إلى إحتجاجات وتذمر وسط العاملين.

وقال حسن أن وزير المالية ابراهيم البدوي ربما اعتبر الزيادة في الأجور مخصصة لولاية الخرطوم فقط دون الولايات الأخرى مبيناً أن هذا يشير إلى أن القرار الذي اتخذه كان على عجل وقصد به الكسب السياسي ليس إلا.

الخرطوم: خبطة نيوز

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