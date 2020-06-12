برك مياه الصرف الصحي تحاصر مستشفى ود مدني





اشتكى عدد من مواطني ودمدني من انبعاث روائح نتنة مع انتشار كثيف للذباب نتيجة انتشار مياه الصرف الصحى المختلطة بمياه الأمطار بشارع المستشفى والموقف العام بودمدني ، وحذر المواطنين من كارثة صحية فى حال عدم التفات السلطات لذلك خاصة وأن فصل الخريف قد لاحت بواكيره وطالبوا في الوقت ذاته حكومة الولاية بضرورة الإسراع فى فتح وتطهير المصارف . وبحسب صحيفة الجريدة،أكدت جولة بودمدني أمس انبعاث روائح نتنة بجانب تراكمات لمياه آسنة قبالة البوابة الرئيسية لمستشفى ودمدني التعليمي ومستشفى الطوارئ بجانب تراكمات لمياه داخل سور مستشفى الطوارئ فضلا عن وجود حفرة عميقة بالموقف العام تحتضن المياه الآسنة التي تزكم الأنوف.

الخرطوم(كوش نيوز)

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