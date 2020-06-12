الكشف عن سعر قفاز ونظارة محمد رمضان في كليب “كورونا فيروس”





كشف موقع “مصراوي” عن سعر القفازات والنظارة التي ظهر بها الفنان المصري محمد رمضان في فيديو كليب أغنيته الجديدة “كورونا فيروس”.

وقال الموقع إن رمضان ارتدى في الكليب نظارة ذهبية مرصعة بالألماس من العلامة التجارية Anna-Karin Karlsson ويصل سعرها إلى 1740 يورو بما يعادل 31 ألف جنيه مصري.

ووصل سعر القفاز المرصع بالكريستال على موقع أمازون من 30 إلى 50 دولار أي من 500 إلى 800 جنيه مصري، ولكن لم يوضح الموقع ما إذا كان قفاز محمد رمضان مرصعا بالألماس أم الكريستال.

وحقق كليب “كورونا فيروس” لمحمد رمضان عدد مشاهدات ضخم يقترب من 4 ملايين مشاهدة وذلك بعد يومين من عرضه على موقع يوتيوب.

وينصح رمضان جمهوره في الأغنية قائلا: “عقّم إيديك قبل ما تسلم على اللي جمبك، ياللي بتسلم ما تخليش العشم قتلك”.

وتابع في مقطع آخر: “أنا البرنس، كمامة بلبس وجلافز (قفازات) كمان، سلامي من بعيد من غير أحضان، أنا كده في أمان، حافظ عاللي منك يا غالي قول أنا حامي بيتي وعيال، كورونا هي رسمي كورونا هي خصمي بعقم نفسي منها قبل ما بتدخل في جسمي”.

وتشهد أغنية “كورونا فيروس” الظهور الأول لنجل محمد رمضان.

سبوتنيك

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