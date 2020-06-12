مليونية 30 يونيو 2020





بسم الله الرحمن الرحيم

تنسيقية الحراك الوطني

مسودة قضايا الشعب

مليونية 30 من يونيو

نحن أبناء الشعب السوداني من كل ولايات السودان توافقنا على هذه المسوده لتكون القاسم المشترك بيننا في قضايا الوطن الكبرى حتى نصل جميعا الي بر الامان والمتمثلة في الاتي.

اولاً

تنحي حكومة الفترة الانتقاليه من المجلس السيادي ومجلس الوزراء فورا دون قيد او شرط .

ثانياً:

تعيين حكومة كفاءات وطنية لادارة الدولةوتعطيل الوثيقة الدستورية والعمل بدستور 2005م

ثالثاً:__

تحديد فتره انتقاليه بمدة لا تزيد عن العام.

رابعاً__

الإسراع في معالجة الازمة الاقتصادية الراهنة والتصدي للتدهور الاقتصادي من خلال عقد موتمر جامع لخبراء الاقتصاد السودانيين والعمل عليه بشكل جاد.

خامساً:-

إقامة إنتخابات حرة ونزيهة مراقبة إقليميا ودوليا.

سادساً:-

إستقلالية القضاء بما يمكنه من محاسبة المجرمين والفاسدين والقصاص العادل لجميع شهداء الوطن

سابعاً :__

الوصول الى سلام عاجل وعادل وشامل واحداث مصالحة وطنية لاتقصي احد من اهل السودان

ثامناً:__

تعمل الحكومة على قيام علاقات دولية متوازنه وتراعي مصلحة السودان والثوابت الوطنية وقضايا الامة العادلة..

تاسعاً :__

الإبقاء على كل القوانين والتشريعات ماقبل سقوط النظام السابق وأن تكون ساريه إلى حين قيام حكومه منتخبه..

عاشراً:__

الحفاظ على كل القوات النظامية العسكريه والشرطيه والأمنيه في مواقعها للقيام بدورها كاملا من اجل الأمن والاستقرار والسلام في كل بقاع الوطن الي حين قيام حكومة منتخبة من الشعب .

والله ولي التوفيق

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تنسيقية الحراك الوطني

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