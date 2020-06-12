انفاذ 15%من خطة وزارة النقل الاسعافية





اعلن المهندس هاشم ابنعوف وزير الدولة بوزارة البني التحتية والنقل عن انفاذ 15% من الخطة الاسعافية للوزارة خلال الثلاثة اشهر الماضية و التي وضعت بعد هيكلة الوزارة لمقابلة المرحلة القادمة مبينا ان التجربة الأولى بدأت بطوارئ الخريف وادارة مخاطر جائحة الكورونا وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية بهدف اتخاذ القرارات عبر خارطة انتشار الوباء حيث بدأ العمل بولايتي الخرطوم والجزيرة وينطلق العمل خلال الأيام القادمة الى بقية الولايات.

وقال في حوار مع وكالة السودان للانباء ينشر لاحقا ان فريق العمل يعمل علي تخريط انتشار الكورونا وتحديد اماكن التدخل من ناحية التعقيم واخذ العينات والتوعية بالاضافة الى توزيع اولويات الاعاشة وكلها تحت اشراف ادارة المخاطر ومن النظم الجغرافية بالوزارة .

واشار ابنعوف الى ان الوزارة تعمل الآن علي تأهيل وأعادة الطرق القومية بخطة متكاملة قائلاً إنه تم تحديد عدد من المقاولين يعملون الآن في تاهيل طريق بارا امدرمان لمقابلة مشاكل الخريف مؤكداً اصرار الوزارة على استمرار العمل في تأهيل الطريق رغم الظروف الاقتصادية وجهود التصدي لكورونا موضحاً أن العمل في بقية الطرق سيبدأ بعد توفير التمويل اللازم والمطلوب .

وقال وزير الدولة للنقل ان الوزارة تعمل حاليا لمراجعة كل الاتفاقيات السابقة مع الشركات الخارجية في مجال الطرق كاشفا عن خطة جديدة للعمل في مجالات النقل والطرق الاستراتيجية سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري

سونا

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