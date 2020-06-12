لجنة انجاح الموسم الزراعي بجنوب كردفان تعقد اجتماعها الأول





عقدت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي 2020-2021 بولاية جنوب كردفان اجتماعها الأول اليوم بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ موسي جبر محمود أمين عام الحكومة والوالي المكلف والذي اوضح ان ولاية جنوب كردفان عازمة علي انجاح الموسم الزراعي .

وأشار موسي الي ما تزخر به الولاية من إمكانيات ومقومات اساسية لإنجاح الموسم مناشدا أعضاء اللجنة بتكثيف الجهد والعمل على وضع خطة تراعي الإستقرار الآمن لضمان موسم زراعي ناجح .

من جانبه أوضح المهندس عبدالله إبراهيم خميس المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية ان الإجتماع استعرض تقييم الأداء للموسم الزراعي السابق والخطة التأشيرية للموسم الحالي والتركيز على أهم التحديات التي واجهت الموسمين الماضيين المتعلقة بمؤشرات التمويل وتأمين الموسم ، مؤكداً إجازة الخطة الخاصة بذلك ، لافتا إلى أن الإجتماع بحث اهم الترتيبات التي اتخذت فى سبيل الوصول الى موسم زراعي ناجح .

واضاف أنه تمت اجازة الخطة التأشيرية للولاية التي تتضمن مطلوبات الموسم الزراعي الحالي من تقاوى و الجازولين وعمليات التأمين. كاشفاً عن استهدافهم لزراعة حوالي 5 ملايين فدان ، وأشار عبدالله إلى وجود فجوة تتعلق بتأمين الموسم والأضرار الناجمة عن الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين خاصة في أماكن النزل والمسارات مؤكداً سعيهم لمعالجة هذه المشكلة بجانب تقديم التوعية اللازمة للمزارعين حول التمويل الزراعي ، فضلاً عن التنسيق بين وزارة الإنتاج والقطاع الخاص بتوفير احتياجات الموسم وخلق شراكات فاعلة مع الشركاء والمنظمات الداعمة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية .

فيما أكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي/ خالد الحاج محمد صالح جاهزية قوات الشرطة لحماية المسارات والمراحيل والمحافظة علي إستقرار الموسم وفض النزاعات بين المزارعين والرعاة ، مؤكداً اكتمال الاستعدادات الإدارية والفنية لتأمين الموسم ، مشيراً إلى استصحاب المشكلات التي اعترضت عملية نجاح الموسم الماضي والتي تسببت في تدني الإنتاج.

وفى سياق متصل ابان الأستاذ إبراهيم الحسب الضو مدير البنك الزراعي السوداني قطاع جنوب كردفان ان البنك على اتم الإستعداد لتمويل كل المزارعين بجنوب كردفان ، موضحاً ان الإدارة العليا رصدت مبالغ مقدرة لمقابلة تمويل الموسم الصيفي لهذا العام مشيراً إلى وصول السياسة التمويلية منذ مايو الماضي ، وقال الضو إنه تم تقسيم التمويل الى ثلاث مراحل الأولى تبدأ بمرحلة الاستزراع والثانية الكديب والثالثة مرحلة الحصاد ، مؤكداً بدء عملية تمويل المزارعين الذين قدموا طلباتهم ، مناشدا المزارعين الذين لديهم متأخرات لدى البنك الزراعي الإسراع في سدادها حتي يستفيدوا من التمويل العام .

سونا

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