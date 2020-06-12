مبادرة للاصلاح والتواصل بالنيل الازرق





دفعت مجموعة من القيادات المجتمعية بولاية النيل الازرق بمبادرة جديدة تعني بالاصلاح والاخاء والمحبة بين كافة مكونات مجتمع الولاية وتضم المبادرة قيادات وافراد وشخصيات اعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ابرزها منظمة ( سكتي) .

واوضح حذيفة عبدالعزيز الشريف رئيس اللجنة العليا للمبادرة وفي تصريح لـ(سونا) انهم يعملون من اجل تلافي ما حدث في بعض الولايات الاخري من نزاع قبلي ومجتمعي وتم وضع جملة من الانشطة علي راسها اعداد وتسيير قوافل متكاملة للمواطنين العائدين بمنطقتي ( اولو – يابوس) بهدف الوصول لسلام يحقق الاستقرار بالولاية فضلا عن العمل لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في منطقتي يابوس واولو ليكون الجميع علي قلب رجل واحدا مشيرا إلى انهم بصدد تكوين وفد شعبي كبير للمشاركة في اسناد مفاوضات السلام بمدينة جوبا وحضور التوقيع المرتقب للسلام.

وأكد حذيفة ان اللجنة العليا للاصلاح والتواصل وجدت القبول من كافة المؤسسات ( الحكومية – القطاعين العام والخاص- القوات النظامية ) واعلنت دعمها واسنادها لبرامج المبادرة.

وفي ذات السياق قال عبدالله الزين حرز الله عضو اللجنة العليا ان المبادرة عالجت الأخطاء التي حدثت في المبادرات السابقة الخاصة بالمشاركة باعتبار ان الهدف الاساسي لم الشمل ووضع حلول ناجعة للقضايا محل الخلاف.

وكشف حرزالله ان اللجنة العليا تبذل جهود متواصلة لاحداث اختراق حقيقي في ملف السلام والاستقرار بالولاية.

سونا

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