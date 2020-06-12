بكتيريا مفيدة… أطعمة غنية بالبروبيوتيك لفقدان الوزن وتعزيز المناعة





يفضل الكثير من الناس اتباع نصائح غذائية وتناول أطعمة طبيعية من شأنها الحفاظ على صحة الجسم، والمساهمة في فقدان الوزن في الوقت نفسه، ولهذا تعتبر الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك هي الخيار الأفضل والأنسب.

ونشر موقع “ذا هيلث سايت” دراسة صحية تتضمن فوائد تناول الأغذية الغنية بالبروبيوتيك والتي هي عبارة عن كائنات حية دقيقة تقدم فوائد صحية عديدة للجسم، وتسمى أيضاً بالبكتيريا المفيدة للجسم.

طعام

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وذكرت الدراسة أن تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لن تساعد فقط على إنقاص الوزن، ولكن أيضاً في تحسين الصحة العامة، وتعزيز المناعة والصحة الهضمية، وذلك من خلال التخلص من البكتيريا الضارة والسموم الطبيعية في الجسم، والحفاظ على صحة الأمعاء ودرء الإصابة ببعض المشاكل الهضمية مثل داء كرون.

وذكرت الدراسة بعض الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك التي يمكنك إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي اليومي:

الزبادي

ينتمي الزبادي إلى منتجات الحليب المخمر وهو يعتبر مصدراً ممتازاً للبروبيوتيك مما يسهم ذلك في تحسين مستويات البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو مصدر جيد للكالسيوم وله العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك فقدان الوزن.

البطاطا الباردة

تعتبر واحدة من أفضل الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، وذلك لاحتوائها على نوع خاص من النشاء يدعى “النشاء المقاوم” الذي يخفض من نسبة السكر في الدم ويسهم في كبح الشهية.

الموز

يحتوي الموز على البروبيوتيك الطبيعية التي يمكن أن تجعلك تفقد الوزن بسرعة، ويعتبر أيضاً مصدر جيد للنشاء المقاوم الذي يساعد على الهضم مما يحفز فقدان الوزن بسرعة ويعزز صحة الأمعاء الدقيقة، ويعد الموز أيضاً مصدراً جيداً لفيتامين سي وللألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان، لذا يسهم في تحسين الصحة العامة.

الشوكولاتة

غالباً يعتقد الكثير من الأشخاص أن الشوكولاتة مصدر يسهم في زيادة الوزن، إلا أنها في الحقيقة غنية بالبروبيوتيك التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحفز الهضم مما يسهم في إنقاص الوزن بشكل طبيعي ومثالي.

سبوتنيك

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