بالفيديو.. المذيعة نورهان نجيب تنتقد الحكومة على الهواء بسبب الحظر وغلاء الأسعار (أحسن أموت في الشارع وتجيني كورونا وما عارفين البلد دي ماشة لي وين) ونشطاء: أنتِ أشجع إعلامية





فاجأت المذيعة السودانية الشابة نورهان نجيب مشاهدي قناة النيل الأزرق التي تعمل بها بحديثها الساخن على الهواء مباشرة حول غلاء الأسعار ومعاناة المواطن البسيط نتيجة توقفه عن العمل بسبب الحظر الذي أتخذته السلطات نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وتحدثت المذيعة الشابة والتي أطلق عليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقب أشجع إعلامية سودانية, عبر البرنامج الصباحي الذي يبث على الشاشة الزرقاء.

وقالت نورهان بحسب رصد محرر كوش نيوز: (إذا دي أسعار السوق وانت وقفت المواطنين عن العمل وبالمقابل دي أسعار السوق بالتالي لا تسأل مواطن اشتغلت ليه؟ أو كسرت الحظر ليه؟).

وتابعت حديثها الذي تجاوب معه المئات على السوشيال ميديا: (مقابل ذلك فإن الأب أو رب الأسرة لن يهتم بصحته إذا أصلا كدة كدة سيموت وأولادي لا أستطيع تربيتهم فالأفضل لي أن أموت في الشارع أو تجيني كورونا).

وختمت نورهان حديثها الذي رصده محرر كوش نيوز قائلة: (نسأل الله العون وربنا يرفع الوباء والبلاء ونحنا ما عارفين البلد دي ماشة لي وين).

الخرطوم _ النيلين

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