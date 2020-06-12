شاهد الفيديو الذي صنف كأروع مقطع .. مريض كورونا في السودان يعزف ويغني بمعنويات عالية ويطرب الكادر الطبي (أحلى منك قايلة بلقى)





تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بحب وإعجاب كبيرين مقطع فيديو من إحدى مستشفيات العاصمة السودانية الخرطوم المتخصص في استقبال حالات الإصابة بفايروس كورونا لمريض وهو يعزف على آلة العود ويغني للكادر الطبي الذي احتشد أمامه بمعنويات عالية.

وبحسب الفيديو الذي نقله محرر كوش نيوز وصنفه مرتادي مواقع التواصل كأروع مقطع يتم تداوله منذ ظهور فايروس كورونا فقد أظهر المريض براعة كبيرة في العزف على آلة العود إضافة لصوته الجميل الذي أدهش الكادر الطبي الذي أصبح يغني من خلفه في شكل كورال.

وتغني المريض الذي تعاطف معه المئات بحسب رصد محرر كوش نيوز وتمنى له جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل برائعة الفنان الكبير حمد الريح (أحلى منك قايلة بلقى).

الخرطوم _ النيلين

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