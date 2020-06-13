السودان .. حزب الأمة القومي يرحب بتسليم “كوشيب” للجنائية الدولية ويدعو إلى تطبيق “العدالة الترميمية”





رحب حزب “الأمة القومي” السوداني المعارض، بزعامة الصادق المهدي، الجمعة، بتسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي تلقت الاناضول نسخة منه.

وقال البيان “يستشعر حزب الأمة القومي أهمية توقيف المتهم علي كوشيب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما له من دلالات عدلية بإنصاف الضحايا وردع المجرمين.”

وطالب بتسليم كافة المطلوبين حالا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لكنه استدرك قائلا “وفي حالة كان بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهموا في طرد المخلوع – الرئيس السوداني عمر البشير – ؛ يأمل الحزب ان يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية(لم يوضح مقصده منها).”

ولم يقدم توضيحا بخصوص من يقصدهم بانحيازهم للثورة السودانية ومطلوبين للمحكمة الدولية.

وأشار إلى أنه قدم في 20 يوليو/تموز من العام الماضي مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يساهم في تحقيق العدالة وتأمين الاستقرار الضروري.

والخميس أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا “الجنجويد” التي كانت تعمل وفق تعليمات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، سيمثل أمامها، الاثنين المقبل، في أولى جلسات محاكمته.

والأربعاء، بلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.

وفي 27 إبريل/ نيسان 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على كوشيب.

ويورد الأمر لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى كوشيب تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

الخرطوم/الأناضول

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