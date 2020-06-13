التاكيد على أهمية وضع تدابير لتفادى آثار زيادة المرتبات





أكد الاستاذ محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادى الموحد على أهمية وضع التدابيرالعالجة لتفادى الآثار المتربتة على قرار زيادة المرتبات والاجور بدون توفير موارد حقيقة فى الموزانة

واشار خلال حديثه فى منبر سونا اليوم الى ضرورة تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمقرات العمل والسكن لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطن تفاديا لإمتصاص السوق لها.

وتطرق الى ضرورة الاستعداد الكامل لمؤتمر المانحين المقترح ووضع تصور متوازن يلبى احتياجات السودان ومتطلبات المانحين.

ودعا الى أهمية تعديل سعر الصرف لتحويلات المغتربين والمهاجرين إسوة بالمصدرين ومنتجى الذهب تحفيزا لهم على تحويل مدخراتهم عبر المصارف السودانية مشيرا الى أهمية الغاء صرافات النقد الاجنبى الحالية الى حين مراجعتها.

وتحدث عصمت عن ضرورة العمل مع الاتحاد الاوروبى لإعفاء ديون السودان ذلك بالسعى مع نادى باريس للاستفادة من اتفاقية هيبيك لالغاء الديون للدول المثقلة .

ونبه الى أهمية تعيين مبعوث خاص لرئيس الوزراء متفرغ لتولى هذين الملفين فى تلك المرحلة ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب , ملف اعفاء الديون بالاضافة الى ملف استعادة الاموال المنهوبة ذلك لارتباطها الوثيق ببعضها .

واضاف لابد ان يساعد فى هذه الملفات فريق عمل دبلوماسى ومهنى توفر له كل المعينات اللازمة.

واكد على اهمية تعزيز دور وزارة المالية فى ولايتها على المال العام دون مساس بالادوار الفنية للوزارات والبنك المركزى والهيئات الاخرى

واشار الى أهمية تعزيز دور الدولة فى استكشاف واستخراج وتصدير وتخزين واستخدام الذهب والمعادن باعتبارها سلعا سيادية يتم تداولها من خلال بورصة الذهب.

سونا

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