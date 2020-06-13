شاهد بالصور.. ما هي حقيقة خطوبة إبنة الفنانة الشهيرة ندى القلعة على رجل أعمال قدم لها (قولة خير) 10 مليار وأطقم من المجوهرات الثمينة





نشرت صفحات وقروبات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي صور حديثة لإبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” يوم السبت.

وبحسب ما نقل عنهم محرر كوش نيوز فقد زعم ناشرو الصور على عملاق مواقع التوال الاجتماعي أن “ود” الإبنة الوحيدة للفنانة الشهيرة قد تمت خطبتها يوم الجمعة الماضية من رجل أعمال ثري.

ولم يكتفي الرواد بنشر الصور وخبر الخطوبة وزادوا على ذلك بكشفهم عن تفاصيل مثيرة شهدتها الخطوبة, حيث أكد هؤلاء أن العريس المرتقب قام بتقديم خرافي لإبنة ندى القلعة بلغ 10 مليون جنيه سوداني أي ما يعادل 10 مليار جنيه بالعملة القديمة.

كما ذكروا أن رجل الأعمال قام بإهداء “ود” أطقم ومجوهرات ثمينة (قولة خير), ويشير محرر كوش نيوز إلى الخبر لا أساس له من الصحة وربما كان شائعة حسبما أكد نشطاء مقربون من الفنانة ندى القلعة.

وبرر النشطاء المقربون من القلعة نفيهم للشائعة بقولهم أن المطربة الشهيرة لم تؤكد الخبر على الرغم من تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك, وعبر الصفحات الكبيرة التي تحمل اسمها وتشارك من خلالها جمهورها الكبير.

الخرطوم _ النيلين

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